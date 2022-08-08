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Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина

Ведомости

Мосгорсуд отказался выпускать муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина (признан иноагентом) из-под стражи и признал законным его арест, сообщает «РИА Новости».

Заседание прошло в открытом режиме. Защита Яшина настаивала на том, чтобы сменить меру пресечения с заключения под стражу. Адвокаты заявляли, что политик не будет скрываться.

«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — вынес решение судья.

28 июля Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять трех подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт.

12 июля против политика было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило муниципальному депутату обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных