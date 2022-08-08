Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина
Мосгорсуд отказался выпускать муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина (признан иноагентом) из-под стражи и признал законным его арест, сообщает «РИА Новости».
Заседание прошло в открытом режиме. Защита Яшина настаивала на том, чтобы сменить меру пресечения с заключения под стражу. Адвокаты заявляли, что политик не будет скрываться.
«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — вынес решение судья.
28 июля Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять трех подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт.
12 июля против политика было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило муниципальному депутату обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3).
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