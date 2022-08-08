Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина

28 июля Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять трех подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт.