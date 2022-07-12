На Яшина завели дело о дискредитации ВС РФ

Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что Яшин начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».