На Яшина завели дело о дискредитации ВС РФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политика Ильи Яшина о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова.
«В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск дома у Яшина. Еду на место», — сказал Прохоров.
В конце июня Хамовнический суд Москвы отправил муниципального депутата по Красносельскому району Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции.
Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что Яшин начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
Яшина ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам полиции. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации российских Вооруженных сил, из которых три дошло до суда.
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