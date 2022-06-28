Суд арестовал Яшина на 15 суток за неповиновение полиции
Хамовнический суд Москвы отправил муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Об этом Яшин написал в своем Telegram-канале.
Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что Яшин начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
Ранее о задержании Яшина написала в своем Telegram-канале журналистка Ирина Баблоян, она находилась рядом с политиком в момент задержания. По ее словам, Яшина должны были привезти в ОВД «Хамовники». Однако позже Яшин сообщил, что его доставили в ОВД «Лужники».
Ранее Яшина неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам полиции. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации российских вооруженных сил, из которых три дошло до суда.