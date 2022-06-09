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В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктуры

Новый запрет распространят также на спортивные площадки и храмы
Марина Царева
Евгений Разумный / Ведомости

Группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О политических партиях», «О системе государственной службы РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

Большая часть поправок касается иностранных агентов, кроме одной. Законопроект вводит некоторые новые ограничения для публичных мероприятий. Предлагается запретить проведение митингов, собраний и шествий на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных