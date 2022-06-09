В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктуры

Группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О политических партиях», «О системе государственной службы РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).