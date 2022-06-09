В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктуры

В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктурыНовый запрет распространят также на спортивные площадки и храмы
Группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О политических партиях», «О системе государственной службы РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).
Большая часть поправок касается иностранных агентов, кроме одной. Законопроект вводит некоторые новые ограничения для публичных мероприятий. Предлагается запретить проведение митингов, собраний и шествий на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.