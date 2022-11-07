«Единая Россия» приостановила членство владельца здания сгоревшего клуба «Полигон»

В партии отметили, что решение принято на основании рекомендации комиссии «Единой России» по этике, а также личного заявления самого Мирзоева, попросившего о приостановке членства. Ранее депутат, добавили в ЕР, выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать все необходимое содействие следственным органам и поддержать семьи погибших и пострадавших.