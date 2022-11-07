«Единая Россия» приостановила членство владельца здания сгоревшего клуба «Полигон»
«Единая Россия» приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, владеющего зданием ночного клуба «Полигон» в Костроме, где из-за пожара ранее погибли 13 человек, сообщается на сайте ЕР.
«Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, который владеет кафе «Полигон» в Костроме, где в минувшие выходные в результате пожара погибли люди», – говорится в сообщении.
В партии отметили, что решение принято на основании рекомендации комиссии «Единой России» по этике, а также личного заявления самого Мирзоева, попросившего о приостановке членства. Ранее депутат, добавили в ЕР, выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать все необходимое содействие следственным органам и поддержать семьи погибших и пострадавших.
Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел в ночь с 4 на 5 ноября, его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.
Региональное управление СК возбудило три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовные дела будут переданы в центральный аппарат СК.
По данным Следственного комитета, пожар возник из-за действий 23-летнего молодого человека, который использовал пиротехническое устройство внутри заведения, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Предполагаемый виновник пожара и директор юрлица «Империя», управляющего клубом, были арестованы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.