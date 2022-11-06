Уголовные дела о пожаре в ночном клубе в Костроме передадут в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовные дела, связанные с пожаром в ночном клубе «Полигон» в Костроме, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе «Полигон» в городе Костроме. В результате происшествия 13 человек не смогли покинуть помещение, в результате чего погибли, 6 получили повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении СК РФ.
Он также поручил установить всех, кто имеет отношение к работе и безопасности в заведении, в том числе должностных лиц контролирующих органов.
В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» внутри заведения один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м, в результате погибли 13 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
Региональное управление СК возбудило три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.