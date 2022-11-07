В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон»

Региональное управление СК возбудило три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовные дела будут переданы в центральный аппарат СК.