В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон»
Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек, на два месяца, до 5 января 2023 г., передают «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Уточняется, что, по данным Следственного комитета, пожар возник из-за действий 23-летнего молодого человека, который использовал пиротехническое устройство внутри заведения, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Его задержали 5 ноября.
Пожар произошел в ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон», его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
Региональное управление СК возбудило три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовные дела будут переданы в центральный аппарат СК.
В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица «Империя», управляющего клубом. Накануне, 6 ноября, его арестовали. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.
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