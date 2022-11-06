Суд на два месяца арестовал директора «Империи» по делу о пожаре в клубе Костромы
Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора компании, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон». Суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В пресс-службе Следственного комитета РФ также сообщили об аресте директора компании. В результате пожара, который произошел в клубе в ночь с 4 на 5 ноября, погибли 13 человек, еще 6 пострадали, напомнили в СК. По данным ведомства, помещения арендовало ООО «Империя».
Директор компании «не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности и допустила оказание услуг неопределенному кругу лиц, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пожар в ночном клубе «Полигон» произошел после того, как один из гостей использовал пиротехническое устройство. Площадь пожара составила 3500 кв. м. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.