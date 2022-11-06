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Суд на два месяца арестовал директора «Империи» по делу о пожаре в клубе Костромы

Ведомости

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора компании, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон». Суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

В пресс-службе Следственного комитета РФ также сообщили об аресте директора компании. В результате пожара, который произошел в клубе в ночь с 4 на 5 ноября, погибли 13 человек, еще 6 пострадали, напомнили в СК. По данным ведомства, помещения арендовало ООО «Империя».

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Директор компании «не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности и допустила оказание услуг неопределенному кругу лиц, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в ночном клубе «Полигон» произошел после того, как один из гостей использовал пиротехническое устройство. Площадь пожара составила 3500 кв. м. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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