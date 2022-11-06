Суд на два месяца арестовал директора «Империи» по делу о пожаре в клубе Костромы

Ранее стало известно, что пожар в ночном клубе «Полигон» произошел после того, как один из гостей использовал пиротехническое устройство. Площадь пожара составила 3500 кв. м. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.