МЧС: пожар в костромском клубе «Полигон» полностью ликвидирован

Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.