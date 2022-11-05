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МЧС: пожар в костромском клубе «Полигон» полностью ликвидирован

Ведомости

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что ликвидация возгорания была завершена в 20:40 мск.

В Следственном комитете (СК) России по Костромской области сообщили, что в ходе следственных действий были опознаны тела 12 из 13 погибших. Также следственными органами был установлен собственник здания, сдававший помещения в аренду: он был допрошен. «По данным следствия, лица, на которых была возложена обязанность исполнять требования правил пожарной безопасности, допустили нарушение правил, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объекта», – говорится в сообщении СК.

Также управление проводит доследственную проверку в связи с бездействием должностных лиц в части организации проверок арендатора здания. «Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения», – добавили в комитете.

В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м. Сигнал о произошедшем был получен ГУ МЧС России по Костромской области в 2:37 мск, ликвидировать открытое горение удалось к 7:29 мск. В результате пожара 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.  

Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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