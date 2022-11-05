Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Следственные органы СК России по Костромской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Помимо этого возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте пожара работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве также рассказали, что следователи допросили директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. «Также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию», — сообщили в СК.