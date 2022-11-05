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Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Ведомости

Предполагаемый виновник пожара в костромском кафе «Полигон», в результате которого погибли 15 человек, задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», — сказали в пресс-службе.

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В результате пожара в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу погибли 15 человек. По данным пресс-службы губернатора региона, пять человек получили легкие травмы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор региона Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7.29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.

Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов. По информации надзорного ведомства, возгорание в заведении могло произойти из-за использования пиротехники. 

Следственные органы СК России по Костромской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Помимо этого возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте пожара работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве также рассказали, что следователи допросили директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. «Также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию», — сообщили в СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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