«Интерфакс»: число погибших при пожаре в Костроме увеличилось до 15 человек

Пожар в костромском кафе, где также располагается ночной клуб, произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор региона Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7.29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.