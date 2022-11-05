Газета
Общество

«Интерфакс»: число погибших при пожаре в Костроме увеличилось до 15 человек

Ведомости

В результате пожара в костромском кафе «Полигон» погибли 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб, который работает на месте происшествия.

«Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек», — сказали агентству.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы и областную прокуратуру сообщили, что жертвами пожара стали 13 человек.  

Ранее по теме: В Костроме в результате пожара в ночном клубе погибли пять человек

По данным пресс-службы губернатора региона, пять человек получили легкие травмы. Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов. По информации надзорного ведомства, возгорание в заведении могло произойти из-за использования пиротехники. 

Пожар в костромском кафе, где также располагается ночной клуб, произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор региона Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7.29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных