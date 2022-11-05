«Интерфакс»: число погибших при пожаре в Костроме увеличилось до 15 человек
В результате пожара в костромском кафе «Полигон» погибли 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб, который работает на месте происшествия.
«Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек», — сказали агентству.
Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы и областную прокуратуру сообщили, что жертвами пожара стали 13 человек.
По данным пресс-службы губернатора региона, пять человек получили легкие травмы. Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов. По информации надзорного ведомства, возгорание в заведении могло произойти из-за использования пиротехники.
Пожар в костромском кафе, где также располагается ночной клуб, произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор региона Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7.29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.