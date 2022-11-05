В Костроме в результате пожара в ночном клубе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выехал губернатор региона.
«В ночном клубе-ресторане "Полигон" погибло пять человек, четверо пострадало», — сообщили агентству.
Сообщение о возгорании поступило 5 ноября в 02:37, подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место происшествия по повышенному номеру вызова, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Из здания было эвакуировано 250 человек. Для их обогрева на ул. Никитскую были направлены пассажирские автобусы. Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев заявил, что тушение пожара осложнялось большой площадью возгорания, кроме того, могла обрушиться кровля здания. На место пожара ночью выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Возгорание локализовали в 04:23. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, добавили в ведомстве.
Позднее в прокуратуре области «РИА Новости» сообщили, что число погибших при пожаре в заведении, по предварительным данным, выросло до семи человек.