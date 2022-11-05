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В Костроме в результате пожара в ночном клубе погибли пять человек

Ведомости

Пять человек погибли в результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выехал губернатор региона.

«В ночном клубе-ресторане "Полигон" погибло пять человек, четверо пострадало», — сообщили агентству.

Сообщение о возгорании поступило 5 ноября в 02:37, подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место происшествия по повышенному номеру вызова, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Из здания было эвакуировано 250 человек. Для их обогрева на ул. Никитскую были направлены пассажирские автобусы. Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев заявил, что тушение пожара осложнялось большой площадью возгорания, кроме того, могла обрушиться кровля здания. На место пожара ночью выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Возгорание локализовали в 04:23. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, добавили в ведомстве.

Позднее в прокуратуре области «РИА Новости» сообщили, что число погибших при пожаре в заведении, по предварительным данным, выросло до семи человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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