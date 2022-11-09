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Общество

Американскую баскетболистку Грайнер этапировали в колонию

Ведомости

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется», — отметила адвокат.

По ее словам, она и посольство США должны быть уведомлены по факту прибытия Грайнер в место назначения. 25 октября Мособлсуд не стал смягчать приговор баскетболистки.

В феврале 2022 г. спортсменку задержали в аэропорту «Шереметьево». В ее багаже были обнаружены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России. 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

В октябре президент США Джо Байден заявил, что не планирует встречаться с президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20, однако готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене Грайнер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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