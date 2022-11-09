Американскую баскетболистку Грайнер этапировали в колонию
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину.
«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется», — отметила адвокат.
По ее словам, она и посольство США должны быть уведомлены по факту прибытия Грайнер в место назначения. 25 октября Мособлсуд не стал смягчать приговор баскетболистки.
В феврале 2022 г. спортсменку задержали в аэропорту «Шереметьево». В ее багаже были обнаружены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России. 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
После оглашения приговора Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
В октябре президент США Джо Байден заявил, что не планирует встречаться с президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20, однако готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене Грайнер.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса