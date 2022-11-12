Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года. 8 ноября он сообщил об установке первого пролета, монтаж следующего был запланирован на 11 ноября.