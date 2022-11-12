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Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту

Ведомости

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в субботу в пресс-службе Минтранса РФ. Проезд был закрыт менее чем на сутки в связи с ремонтными работами, которые ведутся после подрыва моста в октябре.

Движение для автомобилей и автобусов 12 ноября открыли в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, рассказали в ведомстве. Водители не могли проехать по мосту начиная с четырех часов утра из-за ремонтно-восстановительных работ.

Автомобильное движение по мосту ранее приостанавливалось 8 ноября. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

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До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года. 8 ноября он сообщил об установке первого пролета, монтаж следующего был запланирован на 11 ноября.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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