Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в субботу в пресс-службе Минтранса РФ. Проезд был закрыт менее чем на сутки в связи с ремонтными работами, которые ведутся после подрыва моста в октябре.
Движение для автомобилей и автобусов 12 ноября открыли в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, рассказали в ведомстве. Водители не могли проехать по мосту начиная с четырех часов утра из-за ремонтно-восстановительных работ.
Автомобильное движение по мосту ранее приостанавливалось 8 ноября. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года. 8 ноября он сообщил об установке первого пролета, монтаж следующего был запланирован на 11 ноября.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.