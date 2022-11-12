Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности

С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.