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Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в июле, продолжит действовать еще две недели, сообщило правительство города.

«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 г.», — говорится в сообщении.

Решение об этом принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов.

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С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.

В ночь на 29 октября Севастополь атаковали несколько беспилотников ВСУ. «Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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