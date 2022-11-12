Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в июле, продолжит действовать еще две недели, сообщило правительство города.
«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 г.», — говорится в сообщении.
Решение об этом принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.
В ночь на 29 октября Севастополь атаковали несколько беспилотников ВСУ. «Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.