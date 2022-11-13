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Общество

РБК: в российских аптеках вырос спрос на инсулин

Ведомости

Продажи препаратов инсулина в сентябре составили 97 700 упаковок на более чем 147 млн руб., что на 15% больше, чем месяцем ранее, в упаковках и на 18% - в денежном выражении, подсчитали по запросу РБК в маркетинговом агентстве DSM Group.

В сентябре - октябре продажи инсулинов в упаковках выросли почти в 2,5 раза по сравнению с осенними месяцами прошлого года, свидетельствуют также данные сетевого агрегатора «Мегаптека». С января по октябрь агрегатор зафиксировал семикратный рост продаж.

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За три квартала текущего года было продано 7,6 млн упаковок препаратов, спрос вырос на 55%, сообщили аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак». Там считают, что запасов инсулинов должно хватить на девять месяцев. Рост спроса может свидетельствовать о проблемах с выдачей препаратов по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам, сообщил РБК гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

В июне Федеральная антимонопольная служба согласовала рост предельных цен на инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин на 5,5-28%, сообщал «Коммерсантъ». В документах ведомства говорилось, что в апреле - мае Росздравнадзор выявил риски появления дефицита инсулина из-за ценообразования. Повысить предельные цены попросили российские производители «Герофарм» и «Медсинтез» и датский Novo Nordisk.

Российским регионам поручили сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца, сообщил 12 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей зафиксировано не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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