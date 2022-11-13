РБК: в российских аптеках вырос спрос на инсулин

За три квартала текущего года было продано 7,6 млн упаковок препаратов, спрос вырос на 55%, сообщили аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак». Там считают, что запасов инсулинов должно хватить на девять месяцев. Рост спроса может свидетельствовать о проблемах с выдачей препаратов по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам, сообщил РБК гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.