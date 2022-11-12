Мурашко сообщил о поручении регионам сформировать запас лекарств

В сентябре Мурашко сообщил, что сложности, возникшие ранее с поставками лекарств для пациентов фонда «Круг добра», преодолены. В фонде рассказывали об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) и других заболеваний. «Круг добра» призвал принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.