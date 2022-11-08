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Пациенты с иммунодефицитом пожаловались на перебои с жизненно необходимым препаратом

Причиной стали как перебои с логистикой, так и проблемы с производством в постковидный период
Егор Губернаторов
ТАСС

В Обществе пациентов с первичным иммунодефицитом (ООПИД), а также в фонде «Подсолнух», который помогает людям с этим орфанным (редким) заболеванием, сообщили «Ведомостям», что больные в некоторых регионах не могут получить жизненно необходимый препарат – иммуноглобулин человеческий нормальный для внутривенного введения. По данным опроса пациентской организации, в котором приняли участие чуть более 200 человек, проблемы с обеспечением иммуноглобулином возникли у 141 человека. Чаще всего на проблему жаловались больные из Татарстана, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. У 25% проблем с получением препарата крови нет, остальные рассказали, что они в течение разного периода времени сталкивались с проблемами при льготном обеспечении иммуноглобулином.

Представитель Минздрава сообщил, что за 10 месяцев 2022 г. в гражданский оборот введено 388 000 упаковок препаратов, тогда как за весь 2021 год было введено 441 000. «По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибуторов составляют 355 000 упаковок <...> Признаков дефицита на сегодняшний день нет», – пояснил представитель министерства. Натуральный объем поступления иммуноглобулинов на рынок в упаковках действительно в текущем году вырос, следует из данных RNC Pharma, за январь – сентябрь 2022 г. было произведено в России или ввезено примерно 351 000 упаковок, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Но, как обращает внимание директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов, изменилась форма выпускаемых упаковок. «Пересчет в дозы показывает, что общий объем выпуска не рос, а снижался, причем снижался на довольно ощутимые 12%», – резюмировал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных