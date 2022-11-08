Пациенты с иммунодефицитом пожаловались на перебои с жизненно необходимым препаратом

Представитель Минздрава сообщил, что за 10 месяцев 2022 г. в гражданский оборот введено 388 000 упаковок препаратов, тогда как за весь 2021 год было введено 441 000. «По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибуторов составляют 355 000 упаковок <...> Признаков дефицита на сегодняшний день нет», – пояснил представитель министерства. Натуральный объем поступления иммуноглобулинов на рынок в упаковках действительно в текущем году вырос, следует из данных RNC Pharma, за январь – сентябрь 2022 г. было произведено в России или ввезено примерно 351 000 упаковок, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Но, как обращает внимание директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов, изменилась форма выпускаемых упаковок. «Пересчет в дозы показывает, что общий объем выпуска не рос, а снижался, причем снижался на довольно ощутимые 12%», – резюмировал он.