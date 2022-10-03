В аптеках заканчивается препарат от эректильной дисфункции алпростадил

С эректильной дисфункцией сталкиваются 15 000 из 100 000 мужчин, говорит Степанов. Но эта статистика, по его словам, неполная, так как очень многие просто не обращаются с этой проблемой к врачу. Если этот препарат исчезнет, то диагностировать эректильную дисфункцию по причине проблем с сосудами будет сложно, сетует он. Терапия алпростадилом требуется 5-10% пациентам, обращающимся с данной проблемой к врачу, говорит Агамов. Степанов уточняет, что этот препарат назначается в том случае, если препараты от эректильной дисфункции первой линии (виагра и пр.), уже не работают. Кроме того, его используют и при наличии у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний, когда прием других лекарств сопряжен с рисками, добавляет Агамов.