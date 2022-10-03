В аптеках заканчивается препарат от эректильной дисфункции алпростадил

В аптеках заканчивается препарат от эректильной дисфункции алпростадилОн применяется в том числе для диагностики этого заболевания
Входящий в перечень жизненно важных лекарств алпростадил практически исчез из большинства московских аптек. По данным справочной по наличию препаратов «АптекаМос», на 2 октября он был доступен лишь в семи точках. А на сайтах крупнейших аптечных маркетплейсов – Apteka.ru, «Здравсити», «Еаптека» – его и вовсе нет в наличии. В профессиональной группе (объединяет почти 6100 фармацевтов из разных регионов страны) в одной из социальных сетей пользователи сообщают, что алпростадил ищут и сами провизоры, рекомендуя друг другу заказывать препарат из Германии.
Алпростадил – сосудорасширяющий препарат, используемый для лечения эректильной дисфункции. Его применяют также при проведении исследований для диагностики причины этого заболевания. В основном препарат реализуется в рознице, в прошлом году на нее приходилось 58% от общего объема в упаковках, на госзакупки – 42%, подсчитали в аналитической компании RNC Pharma. За семь месяцев текущего года продажи алпростадила под разными брендами упали на 37% до 19 242 упаковок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно DSM Group.
Последние два месяца пациенты уролога городской поликлиники №115 Москвы Загира Агамова не могут найти алпростадил в аптеках, сообщил он «Ведомостям». Мужчины вынуждены привозить лекарство из-за рубежа, подтверждает его слова ведущий уролог медицинского холдинга «СМ-Клиник» Владимир Степанов. Помимо пациентов, алпростадил ввозят из Турции сами врачи, рассказали два сотрудника государственной и коммерческой клиник.
С эректильной дисфункцией сталкиваются 15 000 из 100 000 мужчин, говорит Степанов. Но эта статистика, по его словам, неполная, так как очень многие просто не обращаются с этой проблемой к врачу. Если этот препарат исчезнет, то диагностировать эректильную дисфункцию по причине проблем с сосудами будет сложно, сетует он. Терапия алпростадилом требуется 5-10% пациентам, обращающимся с данной проблемой к врачу, говорит Агамов. Степанов уточняет, что этот препарат назначается в том случае, если препараты от эректильной дисфункции первой линии (виагра и пр.), уже не работают. Кроме того, его используют и при наличии у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний, когда прием других лекарств сопряжен с рисками, добавляет Агамов.
По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», 21 сентября в больницах и аптечных сетях в России находится 7 300 упаковок алпростадила, из них в Москве – 1500. Данные по наличию препарата отдельно в аптеках представитель оператора системы – Центра развития перспективых технологий – не предоставил, но сообщил, что общих остатков при текущем спросе хватит более чем на 3,5 месяца. Согласно данным DSM Group, среднемесячное потребление препарата в розничном и госсегментах по всей России в 2021 г. составляло почти 4 800 упаковок.
Препараты с международным непатентованным наименованием алпростадил зарегистрированы семью производителями, по данным Государственного реестра лекарственных средств. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в 2022 г. число компаний, де-факто поставляющих алпростадил, сократилось до двух – это «ЮСБ Фарма» (объем продаж – 81% в упаковках) и «Фармсинтез» (19%). В прошлом году его доставляли также Sanofi и Abbot («Верофарм»). Беспалов предположил, что проблема ухода этих компаний может заключаться в низкой предельной отпускной цене, что cделало процесс поставок алпростадила в Россию менее привлекательным.
Представитель компании «Фармсинтез», выпускающей алпростадил под брендом вазостенон, заявил, что лекарство поставляется в больницы в соответствии с госконтрактами. По его словам, спрос на препарат идет в первую очередь со стороны государственного сегмента здравоохранения, но при наличии запросов от аптек компания готова поставлять вазостенон и туда – производственные мощности для этого есть. Объем поставок препарата в больницы представитель «Фармсинтез» отказался озвучивать.
Один из производителей алпростадила, российская компания «Эллара», сможет начать поставки алпростадила не раньше декабря 2022 г. из-за высокого спроса в Европе на субстанцию, необходимую для его изготовления, сообщила ее заместитель гендиректора по развитию Елена Голубцова. Одного из самых дорогих и самых продаваемых в 2021 г. в рознице препаратов каверджект нет в аптеках из-за смены производственной площадки, рассказал представитель Pfizer Александр Чепинога. По его словам, поставки могут возобновиться в начале октября 2022 г. На 2 октября каверджект есть в двух из семи аптек, реализующих препарат с действующим веществом алпростадил, следует из данных «АптекиМос».
Представители Sanofi, Abbott («Верофарм»), «ЮСБ Фарма» и др. фармкомпаний на запросы не ответили.
Представитель Росздравнадзора опирается на число выпущенных в оборот препаратов, т.е. зарегистрированных для выхода на рынок. На 20 сентября в обороте было 18 327 упаковок, из них 7 023 в больницах. В частности, в московских медучреждениях – 1 913 упаковок алпростадила, в столичных аптеках – 3 084 упаковки. Признаков дефицита препарата нет, заключил он.