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ТАСС: Россия выплатила украинским беженцам более 11 млрд рублей

Ведомости

Прибывшие с территорий Донбасса и Украины беженцы получили в России материальную помощь в размере более 11 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.

Там напомнили, что беженцам по решению правительства РФ выплачивается по 10 000 руб.

«На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд руб.», — сказали агентству.

В Россию, по последним данным, прибыли из соседней страны 4,7 млн человек, включая 710 000 детей, отмечает ТАСС.

В конце августа президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. В документе также речь шла о соцвыплатах инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5 000 руб., а также выплате 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.

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30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г. 

В конце октября стало известно, что с 1 января 2023 г. на новых территориях откроются отделения объединенного Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд), чтобы обеспечить жителям новых регионов выплаты пенсий и социальных пособий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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