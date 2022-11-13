ТАСС: Россия выплатила украинским беженцам более 11 млрд рублей
Прибывшие с территорий Донбасса и Украины беженцы получили в России материальную помощь в размере более 11 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.
Там напомнили, что беженцам по решению правительства РФ выплачивается по 10 000 руб.
«На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд руб.», — сказали агентству.
В Россию, по последним данным, прибыли из соседней страны 4,7 млн человек, включая 710 000 детей, отмечает ТАСС.
В конце августа президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. В документе также речь шла о соцвыплатах инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5 000 руб., а также выплате 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г.
В конце октября стало известно, что с 1 января 2023 г. на новых территориях откроются отделения объединенного Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд), чтобы обеспечить жителям новых регионов выплаты пенсий и социальных пособий.