ТАСС: Россия выплатила украинским беженцам более 11 млрд рублей

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г.