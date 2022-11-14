Путин ограничил службу по контракту для пойманных на употреблении наркотиков
Контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ не может быть заключен с гражданами, которые ранее привлекались к ответственности за употребление наркотиков, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Контракт не может быть заключен <...> с гражданином (иностранным гражданином), подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», — говорится в указе президента.
Из документа следует, что контракт не может быть заключен с осужденными и находящимися под следствиями гражданами, также с теми, кто имеет неснятую или непогашенную судимость и кто лишился на определенный срок права занимать воинскую должность.
Сегодня, 14 ноября, Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить люди с иностранным гражданством. В указе сказано, что к службе в российской армии по призыву допускаются лица с иностранным гражданством, видом на жительство в другом государстве или другим документом, который «подтверждает право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».
Ранее иностранные граждане могли служить в ВС РФ только по контракту. Согласно закону от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», в российской армии могут служить иностранные граждане, которые законно проживают на территории России. Кроме того, иностранец должен знать русский язык и соответствовать медицинским требованиям.