Путин ограничил службу по контракту для пойманных на употреблении наркотиков

Сегодня, 14 ноября, Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить люди с иностранным гражданством. В указе сказано, что к службе в российской армии по призыву допускаются лица с иностранным гражданством, видом на жительство в другом государстве или другим документом, который «подтверждает право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».