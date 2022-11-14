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Путин ограничил службу по контракту для пойманных на употреблении наркотиков

Ведомости

Контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ не может быть заключен с гражданами, которые ранее привлекались к ответственности за употребление наркотиков, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Контракт не может быть заключен <...> с гражданином (иностранным гражданином), подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», — говорится в указе президента.

Из документа следует, что контракт не может быть заключен с осужденными и находящимися под следствиями гражданами, также с теми, кто имеет неснятую или непогашенную судимость и кто лишился на определенный срок права занимать воинскую должность.

Сегодня, 14 ноября, Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить люди с иностранным гражданством. В указе сказано, что к службе в российской армии по призыву допускаются лица с иностранным гражданством, видом на жительство в другом государстве или другим документом, который «подтверждает право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Ранее иностранные граждане могли служить в ВС РФ только по контракту. Согласно закону от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», в российской армии могут служить иностранные граждане, которые законно проживают на территории России. Кроме того, иностранец должен знать русский язык и соответствовать медицинским требованиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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