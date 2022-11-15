Госдума приняла закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, в рамках которого будет установлено единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На эти цели будет направлено 1,7 трлн руб., сообщил он. Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Кроме того, семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка, сообщил Володин.
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2023 г.
Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.
18 октября Госдума приняла в первом чтении проект закона. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки. Депутаты решили отказаться от термина «универсальное».
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