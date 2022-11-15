Госдума приняла закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На эти цели будет направлено 1,7 трлн руб., сообщил он. Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.