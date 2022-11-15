В Новой Каховке сообщили о хаотичных ударах ВСУ по жилым кварталам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передают «РИА Новости».
«Самое страшное – непрекращающиеся удары, они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди», — заявил Леонтьев. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают город «практически круглосуточно». В результате обстрелов гибнут люди: женщины, дети, старики, много раненых и контуженных, отметил глава администрации. Леонтьев сообщил, что эвакуация мирных жителей продолжается. Он также заявил о проблемах с электроснабжением и связью в Новой Каховке.
Ранее стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город. Там отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, который сделал жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома, добавили там.
В Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах продолжают работать бригады коммунальных предприятий и служб для обеспечения энерго- и водоснабжения. Социальные службы и волонтеры обеспечивают продуктами питания одиноких и маломобильных пожилых людей, добавили в администрации.
Сегодня, 15 ноября, в Новой Каховке расширили временные рамки комендантского часа, теперь он действует с 19:00 до 06:00.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.