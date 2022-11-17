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В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике на подстанции энергомоста

Ведомости

В Крыму сбит беспилотник, обломки которого упали на территории электрической подстанции «Кафа», сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции», — написал Крючков. По словам советника главы Крыма, повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.

8 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром в городе сработала система ПВО: сбит беспилотник над акваторией. 29 октября губернатор заявил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. По словам Развожаева, все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее.

В тот же день Развожаев отметил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также сообщали об уничтожении надводного беспилотника. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.

Ранее по теме: В Севастополе назвали атаку беспилотников ВСУ самой массированной с начала СВО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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