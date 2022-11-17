В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике на подстанции энергомоста

В Крыму сбит беспилотник, обломки которого упали на территории электрической подстанции «Кафа», сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.



«По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции», — написал Крючков. По словам советника главы Крыма, повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.



8 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром в городе сработала система ПВО: сбит беспилотник над акваторией. 29 октября губернатор заявил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. По словам Развожаева, все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее.