В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике на подстанции энергомоста
В Крыму сбит беспилотник, обломки которого упали на территории электрической подстанции «Кафа», сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции», — написал Крючков. По словам советника главы Крыма, повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.
8 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром в городе сработала система ПВО: сбит беспилотник над акваторией. 29 октября губернатор заявил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. По словам Развожаева, все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее.
В тот же день Развожаев отметил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также сообщали об уничтожении надводного беспилотника. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.
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