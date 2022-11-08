Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО над акваторией
Утром в Севастополе сработала система ПВО, предположительно сбит беспилотник над акваторией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией», — написал губернатор Севастополя.
29 октября Развожаев сообщил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, добавил Развожаев.
В тот же день Развожаев отметил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также уничтожили надводный беспилотник. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.
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