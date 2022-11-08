Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО над акваторией

В тот же день Развожаев отметил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также уничтожили надводный беспилотник. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.