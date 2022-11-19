Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм и пропаганды ЛГБТ

Уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ не должно быть, в то же время не может быть и пропаганды этого сообщества, заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).