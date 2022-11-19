Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм и пропаганды ЛГБТ
Уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ не должно быть, в то же время не может быть и пропаганды этого сообщества, заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
«Есть вещи, которые нельзя делать привлекательными. Не все привлекательное – доброе. Хотели бы (противники закона о запрете ЛГБТ-пропаганды — ред), чтобы их сын или дочь, сходив на ЛГБТ-фильм, вдруг страшно заинтересовались бы. Это же новые впечатления, так интересно, так элитарно», — сказал митрополит Тихон (цитата по «РИА Новости»).
Митрополит также заявил, что уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ быть не должно. «В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды – ни прямой, ни косвенной тоже быть не может», — сказал он.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина отмечала, что гей-клубы и другие места, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты.
Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил в начале ноября председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Пропаганда явлений, считающих греховными не только в православии, но и в других религиозных традициях, разрушает общество, поэтому закон должен четко закреплять и защищать ценности, отмечал он. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в конце августа поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.