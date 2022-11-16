Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду основанием для блокировки сайтов

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.