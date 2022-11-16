Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду основанием для блокировки сайтов
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн внес поправку ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.
«Поправка о включении материалов с ЛГБТ-пропагандой в основания внесения сайта в реестр запрещенных мной уже подготовлена и внесена», — отметил Хинштейн, добавив, что поправки в законопроект обсуждались с профессиональным сообществом (цитата по ТАСС).
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
В начале ноября замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость, насилие, нецензурную лексику и ЛГБТ. Исходя из данной поправки, также предлагается запретить видеоигры, в которых может быть информация о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.
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