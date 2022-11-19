Газета
Общество

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине

Ведомости

Спасатели локализовали пожар в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Тымовское Сахалинской области, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«На возгорание жилого дома в Тымовском прибыло 10 единиц техники, работает 29 человек личного состава, пожар удалось локализовать. Угрозы соседним домам нет», – написал он.

«Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Тымовского городского округа сообщил, что возгорание произошло в результате второго за сутки взрыва бытового газа, предварительно пострадали четыре человека.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили о возгорании в квартире в многоквартирном деревянном доме по улице Торговой поселка в 17:16 мск. Там уточнили, что на момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось горение крыши, площадь пожара составляла 400 кв. м. «Всего в тушении участвует 17 человек и 3 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются», – сообщали в ведомстве.

Как уточнял Лимаренко, все жители дома были эвакуированы, «они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает». «Всем людям предложены места в пункте временного размещения. Погорельцам в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь. Причины возгорания устанавливаются», – писал он.

В 05.03 мск 19 ноября в Тымовском произошел взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома. Лимаренко сообщал, что подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо – дети, двое граждан обратились за медпомощью. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.

Причиной мог послужить бытовой газовый баллон, размещенный в одной из квартир на первом этаже, уточняли в УМВД по Сахалинской области. Дом отключили от электроэнергии, водоснабжения и отопления. На 20 ноября запланировано комиссионное обследование здания.

В Тымовском районе Сахалинской области объявлен траур.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных