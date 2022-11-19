Спасатели локализовали пожар в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине

В 05.03 мск 19 ноября в Тымовском произошел взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома. Лимаренко сообщал, что подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо – дети, двое граждан обратились за медпомощью. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.