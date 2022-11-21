Белгородская область потратила около 13 млрд рублей из-за спецоперации
За восемь месяцев Белгородская область потратила около 13 млрд руб. на цели и задачи, связанные с проведением спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции, передает ТАСС.
«В целом мы потратили за восемь месяцев дополнительно на все, что связано с СВО, порядка 13 млрд руб.», — заявил губернатор. По словам Гладкова, значительная часть затрат идет на восстановление разрушений инфраструктуры и жилых домов в результате регулярных обстрелов со стороны Украины. Как сообщил белгородский губернатор, финансирование идет из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства области.
В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство направило финансовые средства для закупки дополнительного обмундирования для военных, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине.
Согласно документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.», в 2022 г. расходы России на национальную оборону составили 4,679 трлн руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на 2022 г., – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку планировалось потратить 3,5 трлн руб. Рост расходов на оборону в целом отражает примерную стоимость «специальной военной операции», отмечали эксперты. В эту сумму входит часть трат по линии Министерства обороны, включая закупки вооружений и деятельность войск.
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