Белгородская область потратила около 13 млрд рублей из-за спецоперации

Согласно документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.», в 2022 г. расходы России на национальную оборону составили 4,679 трлн руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на 2022 г., – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку планировалось потратить 3,5 трлн руб. Рост расходов на оборону в целом отражает примерную стоимость «специальной военной операции», отмечали эксперты. В эту сумму входит часть трат по линии Министерства обороны, включая закупки вооружений и деятельность войск.