Минпромторг сообщил о продлении программы льготных автокредитов на 2023 год
Программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 г., срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 г.», — сообщили в ведомстве.
С начала года по начало ноября, согласно данным Минпромторга, по данной программе было продано более 34 000 машин, а объем предоставленных скидок составил 7 млрд руб. Общий бюджет программы на 2022 г. составляет 9,7 млрд руб., ожидаемый объем продаж – не менее 50 000 автомобилей.
16 ноября президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о льготных автокредитах для военнослужащих. Такая возможность в том числе появится у призванных в рамках частичной мобилизации, членов семей военнослужащих, а также у служивших пенсионеров. В ведомстве пояснили, что базовая скидка на машины составляет 20%, на Дальнем Востоке — 25%. При этом по льготной программе россияне смогут получить скидку 35% при покупке отечественного электромобиля, но ее размер не должен превышать 925 000 руб.
Помимо военнослужащих льготные автокредиты могут получить заемщики, у которых есть дети, работники медицинских и образовательных учреждений. Также кредит выдается при покупке первого автомобиля и при сдаче старой машины по программе «трейд-ин».
Путин ранее призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Российский президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.
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