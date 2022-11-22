Минпромторг сообщил о продлении программы льготных автокредитов на 2023 год

16 ноября президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о льготных автокредитах для военнослужащих. Такая возможность в том числе появится у призванных в рамках частичной мобилизации, членов семей военнослужащих, а также у служивших пенсионеров. В ведомстве пояснили, что базовая скидка на машины составляет 20%, на Дальнем Востоке — 25%. При этом по льготной программе россияне смогут получить скидку 35% при покупке отечественного электромобиля, но ее размер не должен превышать 925 000 руб.