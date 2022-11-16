Минпромторг разъяснил условия льготных автокредитов для военных

Ранее сегодня в ходе совещания с правительством российский президент призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Путин попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.