Минпромторг разъяснил условия льготных автокредитов для военных
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о льготных автокредитах для военнослужащих. Такая возможность в том числе появится у призванных в рамках частичной мобилизации, членов семей военнослужащих, а также у служивших пенсионеров, сообщили в Минпромторге.
Ведомство пояснило, что базовая скидка на машины составляет 20%, на Дальнем Востоке — 25%. При этом по льготной программе россияне смогут получить скидку 35% при покупке отечественного электромобиля, но ее размер не должен превышать 925 000 руб.
Помимо военнослужащих льготные автокредиты могут получить заемщики, у которых есть дети, работники медицинских и образовательных учреждений. Также кредит выдается при покупке первого автомобиля и при сдаче старой машины по программе «трейд-ин».
Ранее сегодня в ходе совещания с правительством российский президент призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Путин попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.
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