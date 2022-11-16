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Минпромторг разъяснил условия льготных автокредитов для военных

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о льготных автокредитах для военнослужащих. Такая возможность в том числе появится у призванных в рамках частичной мобилизации, членов семей военнослужащих, а также у служивших пенсионеров, сообщили в Минпромторге. 

Ведомство пояснило, что базовая скидка на машины составляет 20%, на Дальнем Востоке — 25%. При этом по льготной программе россияне смогут получить скидку 35% при покупке отечественного электромобиля, но ее размер не должен превышать 925 000 руб. 

Минпромторг также представил список автопроизводителей, участвующих в программе. Среди них — «АвтоВАЗ», УАЗ, ГАЗ, машины китайского Haval, собранные на заводе в Тульской области, а также электромобили производителя «Моторинвест Evolute».

Помимо военнослужащих льготные автокредиты могут получить заемщики, у которых есть дети, работники медицинских и образовательных учреждений. Также кредит выдается при покупке первого автомобиля и при сдаче старой машины по программе «трейд-ин».

Ранее сегодня в ходе совещания с правительством российский президент призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Путин попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.

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Ранее по теме: Путин поддержал предложение расширить льготные автокредиты на военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных