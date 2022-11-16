Путин поддержал предложение расширить льготные автокредиты на военных

С начала СВО на Украине многие иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.