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Экономика

Путин поддержал предложение расширить льготные автокредиты на военных

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.

«Да, конечно, так и надо сделать», — сказал Путин после выступления главы Минпромторга Дениса Мантурова с соответствующим предложением (цитата по ТАСС). Покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности, отметил глава государства.

23 октября Мантуров заявил, что Минпромторг намерен расширить программу льготного автокредитования в 2022 г., включив в нее пенсионеров и военнослужащих. Российский министр уточнил, что эти категории планируется включить уже в этом году. С аналогичным предложением ранее уже выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В августе Минпромторг подготовил проект распоряжения правительства, утверждающий новую стратегию развития автопрома до 2035 г. Основные цели новой стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома.

С начала СВО на Украине многие иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.

Ранее по теме: Минпромторг намерен включить военных и пенсионеров в программу льготного автокредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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