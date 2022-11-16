Путин поддержал предложение расширить льготные автокредиты на военных
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.
«Да, конечно, так и надо сделать», — сказал Путин после выступления главы Минпромторга Дениса Мантурова с соответствующим предложением (цитата по ТАСС). Покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности, отметил глава государства.
23 октября Мантуров заявил, что Минпромторг намерен расширить программу льготного автокредитования в 2022 г., включив в нее пенсионеров и военнослужащих. Российский министр уточнил, что эти категории планируется включить уже в этом году. С аналогичным предложением ранее уже выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
В августе Минпромторг подготовил проект распоряжения правительства, утверждающий новую стратегию развития автопрома до 2035 г. Основные цели новой стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома.
С начала СВО на Украине многие иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.