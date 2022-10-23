Минпромторг намерен включить военных и пенсионеров в программу льготного автокредитования

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены… У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома… Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о предложении включить эти категории граждан в программу льготного автокредитования (цитата по «РИА Новости»). Министр уточнил, что их планируется включить уже в этом году.