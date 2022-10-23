Минпромторг намерен включить военных и пенсионеров в программу льготного автокредитования
Минпромторг России намерен расширить программу льготного автокредитования в 2022 г., включив в нее пенсионеров и военнослужащих, заявил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров.
«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены… У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома… Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о предложении включить эти категории граждан в программу льготного автокредитования (цитата по «РИА Новости»). Министр уточнил, что их планируется включить уже в этом году.
Ранее с таким предложением выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект распоряжения правительства, утверждающий новую стратегию развития автопрома до 2035 г. Основные цели новой стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома.
С начала СВО на Украине иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.