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Общество

Минпромторг намерен включить военных и пенсионеров в программу льготного автокредитования

Ведомости

Минпромторг России намерен расширить программу льготного автокредитования в 2022 г., включив в нее пенсионеров и военнослужащих, заявил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены… У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома… Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о предложении включить эти категории граждан в программу льготного автокредитования (цитата по «РИА Новости»). Министр уточнил, что их планируется включить уже в этом году.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на 20%

Ранее с таким предложением выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект распоряжения правительства, утверждающий новую стратегию развития автопрома до 2035 г. Основные цели новой стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома.

С начала СВО на Украине иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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