«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на 20%
«Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования. <...> “АвтоВАЗ” делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка», — заявил глава автоконцерна Максим Соколов, его слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в сентябре был продан 13 421 автомобиль Lada Granta, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Второй по популярности моделью стала Lada Niva Legend, которую купили 2133 раза за сентябрь: рост на 315,8% год к году. Кроме того, в сентябре было продано 1306 автомобилей Lada Niva Travel, что на 139,6% больше, чем в прошлом году.
Ранее Соколов сообщал, что по итогам 2023 г. спрос на автомобили Lada может увеличиться до 500 000 машин. В компании ожидают роста до 1,5 млн машин к 2030 г. и до 2 млн — к 2035 г.
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