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Бизнес

«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на 20%

Ведомости

По итогам сентября продажи автомобилей Lada увеличились на 20,1% в годовом выражении, об этом сообщили в пресс-службе отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ». Уточняется, что в сентябре был продан 20 641 автомобиль, что на 14,1% больше, чем в августе. 

«Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования. <...> “АвтоВАЗ” делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка», — заявил глава автоконцерна Максим Соколов, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в сентябре был продан 13 421 автомобиль Lada Granta, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Второй по популярности моделью стала Lada Niva Legend, которую купили 2133 раза за сентябрь: рост на 315,8% год к году. Кроме того, в сентябре было продано 1306 автомобилей Lada Niva Travel, что на 139,6% больше, чем в прошлом году.

Ранее Соколов сообщал, что по итогам 2023 г. спрос на автомобили Lada может увеличиться до 500 000 машин. В компании ожидают роста до 1,5 млн машин к 2030 г. и до 2 млн — к 2035 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных