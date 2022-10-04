«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на 20%

Уточняется, что в сентябре был продан 13 421 автомобиль Lada Granta, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Второй по популярности моделью стала Lada Niva Legend, которую купили 2133 раза за сентябрь: рост на 315,8% год к году. Кроме того, в сентябре было продано 1306 автомобилей Lada Niva Travel, что на 139,6% больше, чем в прошлом году.