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В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине

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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Фриз, передают «РИА Новости».

«Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины», — заявила Фриз. По ее словам, данный законопроект также предусматривает полный запрет любых религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчиненность в канонических, организационных и других вопросах РПЦ. Депутат украинского парламента заявила, что целью такого предложения является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

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В мае этого года Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции России на Украине. Патриарх Кирилл не раз высказывался в ее поддержку. В том же месяце он заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ «исходят не от Бога». По его словам, такие цели никогда не будут достигнуты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных