В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине

В мае этого года Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции России на Украине. Патриарх Кирилл не раз высказывался в ее поддержку. В том же месяце он заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ «исходят не от Бога». По его словам, такие цели никогда не будут достигнуты.