В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Фриз, передают «РИА Новости».
«Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины», — заявила Фриз. По ее словам, данный законопроект также предусматривает полный запрет любых религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчиненность в канонических, организационных и других вопросах РПЦ. Депутат украинского парламента заявила, что целью такого предложения является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».
В мае этого года Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции России на Украине. Патриарх Кирилл не раз высказывался в ее поддержку. В том же месяце он заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ «исходят не от Бога». По его словам, такие цели никогда не будут достигнуты.
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