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Гладков: в Белгородской области за последний месяц сбили 21 дрон

Ведомости

За последний месяц в Белгородской области с помощью высокотехнологичного оборудования сбили 21 дрон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно», — написал белгородский губернатор. Власти региона, волонтеры и бизнес стараются помогать пограничникам как с технической точки зрения, так и с точки зрения оборудования мест прохождения службы на границе, сообщил Гладков.

Ранее, 21 ноября, Гладков проинформировал, что в Белгородской области продлен еще на две недели «желтый» уровень террористической опасности, до 6 декабря.

С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных