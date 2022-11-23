Гладков: в Белгородской области за последний месяц сбили 21 дрон
За последний месяц в Белгородской области с помощью высокотехнологичного оборудования сбили 21 дрон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно», — написал белгородский губернатор. Власти региона, волонтеры и бизнес стараются помогать пограничникам как с технической точки зрения, так и с точки зрения оборудования мест прохождения службы на границе, сообщил Гладков.
Ранее, 21 ноября, Гладков проинформировал, что в Белгородской области продлен еще на две недели «желтый» уровень террористической опасности, до 6 декабря.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
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