Гладков: в Белгородской области за последний месяц сбили 21 дрон

«Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно», — написал белгородский губернатор. Власти региона, волонтеры и бизнес стараются помогать пограничникам как с технической точки зрения, так и с точки зрения оборудования мест прохождения службы на границе, сообщил Гладков.