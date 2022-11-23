Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Устинка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал он.
Глава региона отметил, что повреждения получили один из домов и линия электропередачи, из-за чего без света помимо Устинки остались также села Лозовое и Нечаевка.
Вчера, 22 ноября, в селе Староселье Белгородской области два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.
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