В Белгородской области сообщили о гибели двух человек в Краснояружском районе

«К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе», — написал он.