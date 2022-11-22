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В Белгородской области сообщили о гибели двух человек в Краснояружском районе

Ведомости

Два человека погибли в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе», — написал он. 

Гладков также напомнил, что в этом населенном пункте с 27 октября действует режим ЧС, при котором мирным жителям запрещено без согласования с властями приезжать на эти территории. 

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что взрыв произошел после того, как автомобиль, в котором находилось два человека, «наехал на неизвестный предмет и подорвался». 

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19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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