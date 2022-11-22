В Белгородской области сообщили о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла при обстреле села Шебекино Белгородской области со стороны Украины, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.
Гладков также уточнил, что обстрел в основном пришелся по территории госпиталя «Ветеранов войн», в котором лечение проходят пожилые люди.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.
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