В Белгородской области сообщили о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ

«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.