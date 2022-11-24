Большинство россиян поддерживают идею сделать 31 декабря нерабочим днем
83% россиян хотели бы, чтобы 31 декабря стал нерабочим днем на постоянной основе, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, пишут «РИА Новости». Опрос проводился с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов, представителей экономически активного населения из всех округов России.
Как отметило большинство опрошенных, это нововведение необходимо, поскольку 31 декабря «все равно никто особо не работает». Вместе с тем 6% респондентов отметили, что новогодние праздники в России и так слишком длинные, поэтому делать 31 декабря выходным днем не имеет смысла.
При этом чаще инициативу сделать 31 декабря выходным днем одобряют респонденты с доходом ниже 50 000 руб. (89% против 81% среди тех, у кого доход превышает 80 000 руб.). Помимо этого, сторонников сделать последний день календарного года нерабочим больше среди женского населения (89% против 78% среди мужчин).
На прошлой неделе «Известия» сообщили, что Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект партии ЛДПР, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем вместо 8 января. Последний может стать рабочим днем, если законопроект примут.
В пояснительной записке отмечалось, что трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали идею сделать 31 декабря нерабочим днем. «Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», — подчеркнул он.
Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса