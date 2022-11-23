Рослесинфорг предупредил о подорожании импортных новогодних елок

По информации Рослесинфорга, в этом году под заготовку попадет минимум 55 000 сосен, елей, пихт, выращенных в России. В основном новогодние деревья, которые поступают в продажу, выращивают в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. В Центральную Россию елки чаще всего везут из Новгородской области. «Главная ель страны», которую традиционно устанавливают на Соборной площади, в прошлом году доставили в Кремль из подмосковного Щелково. Откуда будет главная елка в этом году, пока неизвестно, уточнили в Рослесинфорге.