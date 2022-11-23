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Рослесинфорг предупредил о подорожании импортных новогодних елок

Ведомости

Рослесинфорг, подведомственный Рослесхозу, и несколько продавцов новогодних елок предупредили о снижении предложения импортных деревьев перед Новым годом на фоне санкций, а также о возможном подорожании елок, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства и на участников рынка.

По словам директора компании «Елки.ру» Владислава Пухарева, снижение объема новогодних деревьев, которые обычно завозились в Россию из стран Европы, связан с тем, что в этом году они попали под санкции. В результате импортные живые елки могут вырасти в цене на 70%.

На рост цен повлияют сложности с логистикой и санкционные ограничения. В частности, продавцы могут выбрать путь с реэкспортом елок через дружественные страны, который увеличит стоимость товара на 5-30%, отметили в пресс-службе Рослесинфорга.

Там же добавили, что несмотря на снижение объема предложения, не ожидают высокого спроса. «Но не стоит забывать, что новогодние ели — товар сезонный и не является ни предметом первой необходимости, ни предметом роскоши, поэтому мы не прогнозируем высокий спрос», — сказано в сообщении.

При этом участники рынка отмечают, что в целом дефицит импортных елок не будет сильно ощущаться, поскольку чаще всего россияне выбирают отечественные живые деревья. В частности, по данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка за 2020 г., на долю импортных елок приходилось всего 5% рынка.

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По информации Рослесинфорга, в этом году под заготовку попадет минимум 55 000 сосен, елей, пихт, выращенных в России. В основном новогодние деревья, которые поступают в продажу, выращивают в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. В Центральную Россию елки чаще всего везут из Новгородской области. «Главная ель страны», которую традиционно устанавливают на Соборной площади, в прошлом году доставили в Кремль из подмосковного Щелково. Откуда будет главная елка в этом году, пока неизвестно, уточнили в Рослесинфорге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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