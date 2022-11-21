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В Кремле не обсуждали идею сделать 31 декабря выходным днем

Ведомости

В Кремле не велось обсуждение предложения сделать 31 декабря выходным днем, все будет зависеть от решения Госдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», – ответил он на вопрос о том, как относятся в Кремле к предложению о переносе выходного на 31 декабря.

Ранее сегодня газета «Известия» сообщила, что Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект партии ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем, а 8 января – рабочим. Согласно пояснительной записке, трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.

Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных