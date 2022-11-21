В Кремле не обсуждали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Кремле не велось обсуждение предложения сделать 31 декабря выходным днем, все будет зависеть от решения Госдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», – ответил он на вопрос о том, как относятся в Кремле к предложению о переносе выходного на 31 декабря.
Ранее сегодня газета «Известия» сообщила, что Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект партии ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем, а 8 января – рабочим. Согласно пояснительной записке, трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.
Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.
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