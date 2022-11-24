Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала из-за видео с ее сыном

Полиция провела обыск в доме Майниной, в результате которого не было обнаружено оружия, но была найдена кружка со свастикой. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова сказала, что ситуация находится под ее контролем. Она сообщила, что были проведены разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства данного инцидента. По ее словам, в школе созданы безопасные условия.