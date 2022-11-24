Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала из-за видео с ее сыном
Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла в отставку, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии», — написал Николаев, отметив, что ее уход — это «потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле». По словам главы Чувашии, Майнина руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства республики и «желанием уделить больше внимания сыну и семье».
О своей отставке сообщила и сама Майнина. «Я приняла решение уйти с поста министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», — написала экс-министр в своем телеграм-канале.
23 ноября телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором сын Майниной ест сырое мясо, а также делится впечатлениями от умывания кровью. «РИА Новости» со ссылкой на одноклассников и их родителей также сообщили, что подросток опубликовал в интернете посты с кровавыми сценам и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками.
Полиция провела обыск в доме Майниной, в результате которого не было обнаружено оружия, но была найдена кружка со свастикой. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова сказала, что ситуация находится под ее контролем. Она сообщила, что были проведены разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства данного инцидента. По ее словам, в школе созданы безопасные условия.
По словам Майниной, ее сын никаких преступлений не планировал. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание. Она отметила, что ее семья взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Она попросила воздержаться от травли ее сына Роберта, поскольку «нам сейчас действительно непросто».
11 января 2021 г. Кристина Майнина возглавила Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республики Чувашии в статусе «исполняющий обязанности». С 1 февраля она была назначена министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики. До этого она занимала должность начальника Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы Республики Коми.
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