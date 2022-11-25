Газета
Общество

Глава Минцифры не поддержал запрет на использование WhatsApp вне работы

Ведомости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев не поддержал запрет на использование WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не в рабочих целях. Об этом он сказал на форуме «Цифровой алмаз», который проходит в Якутии, пишет «Коммерсантъ».

«Природа министерства — разрешено все, что не запрещено», — заявил Шадаев, отметив, что в ведомстве все еще пытаются отрегулировать рабочие коммуникации. В Минцифры однозначно выступают за использование только российских мессенджеров для рабочей переписки в государственных структурах, заявил глава ведомства. Однако, по его словам, люди могут использовать вне работы любые мессенджеры, в частности WhatsApp.

Так министр ответил на вопрос по поводу «негласного запрета» на использование WhatsApp для родительских чатов в школах Якутии, вместо которого в образовательных учреждениях предлагают использовать Telegram.

В октябре «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. Как пояснили в Минобразования Нижегородской области, отказ от использования иностранных сервисов, в том числе Skype и Google Drive, позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Вместо иностранных мессенджеров в школах могут использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»). Однако позже в Минпросвещения опровергли данную информацию.

19 октября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что россиянам не следует доверять WhatsApp свои переписки, для чиновников мессенджер и вовсе должен быть запрещен. Горелкин подчеркнул, что «никому не советует» доверять свою переписку WhatsApp, поскольку компания Meta «дружит с американскими силовиками». Чиновник назвал переписки, которые ведет российское руководство в WhatsApp, «подарком» для американских спецслужб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных