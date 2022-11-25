Глава Минцифры не поддержал запрет на использование WhatsApp вне работы
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев не поддержал запрет на использование WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не в рабочих целях. Об этом он сказал на форуме «Цифровой алмаз», который проходит в Якутии, пишет «Коммерсантъ».
«Природа министерства — разрешено все, что не запрещено», — заявил Шадаев, отметив, что в ведомстве все еще пытаются отрегулировать рабочие коммуникации. В Минцифры однозначно выступают за использование только российских мессенджеров для рабочей переписки в государственных структурах, заявил глава ведомства. Однако, по его словам, люди могут использовать вне работы любые мессенджеры, в частности WhatsApp.
Так министр ответил на вопрос по поводу «негласного запрета» на использование WhatsApp для родительских чатов в школах Якутии, вместо которого в образовательных учреждениях предлагают использовать Telegram.
В октябре «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. Как пояснили в Минобразования Нижегородской области, отказ от использования иностранных сервисов, в том числе Skype и Google Drive, позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Вместо иностранных мессенджеров в школах могут использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»). Однако позже в Минпросвещения опровергли данную информацию.
19 октября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что россиянам не следует доверять WhatsApp свои переписки, для чиновников мессенджер и вовсе должен быть запрещен. Горелкин подчеркнул, что «никому не советует» доверять свою переписку WhatsApp, поскольку компания Meta «дружит с американскими силовиками». Чиновник назвал переписки, которые ведет российское руководство в WhatsApp, «подарком» для американских спецслужб.
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