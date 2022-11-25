Глава Минцифры не поддержал запрет на использование WhatsApp вне работы

В октябре «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. Как пояснили в Минобразования Нижегородской области, отказ от использования иностранных сервисов, в том числе Skype и Google Drive, позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Вместо иностранных мессенджеров в школах могут использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»). Однако позже в Минпросвещения опровергли данную информацию.