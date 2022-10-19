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Общество

В Госдуме призвали запретить чиновникам пользоваться WhatsApp

Ведомости

Россиянам не следует доверять WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) свои переписки, для чиновников мессенджер и вовсе должен быть запрещен. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Горелкин подчеркнул, что «никому не советует» доверять свою переписку WhatsApp, поскольку компания Meta «дружит с американскими силовиками». Чиновник назвал переписки, которые ведет российское руководство в WhatsApp, «подарком» для американских спецслужб.

Он отметил, что альтернативой могут быть «российские или дубайские» приложения. По его словам, главное, чтобы мессенджер «не принадлежал компании, которая открыто участвует в информационной войне» против России.

Ранее Минпромторг подтвердил «Коммерсанту», что промышленным предприятиям рекомендовано перейти с иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи (ВКС) на российские. По словам ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну.

Кроме того, 17 октября газета также писала об аналогичной инициативе Минпросвещения. В минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что от регионов потребовали ограничить использование WhatsApp, Skype и Google Drive и других иностранных сервисов в школах. В качестве замены были предложены «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

Позже в Минпросвещения опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных