В Госдуме призвали запретить чиновникам пользоваться WhatsApp
Россиянам не следует доверять WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) свои переписки, для чиновников мессенджер и вовсе должен быть запрещен. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Горелкин подчеркнул, что «никому не советует» доверять свою переписку WhatsApp, поскольку компания Meta «дружит с американскими силовиками». Чиновник назвал переписки, которые ведет российское руководство в WhatsApp, «подарком» для американских спецслужб.
Он отметил, что альтернативой могут быть «российские или дубайские» приложения. По его словам, главное, чтобы мессенджер «не принадлежал компании, которая открыто участвует в информационной войне» против России.
Ранее Минпромторг подтвердил «Коммерсанту», что промышленным предприятиям рекомендовано перейти с иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи (ВКС) на российские. По словам ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну.
Кроме того, 17 октября газета также писала об аналогичной инициативе Минпросвещения. В минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что от регионов потребовали ограничить использование WhatsApp, Skype и Google Drive и других иностранных сервисов в школах. В качестве замены были предложены «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).
Позже в Минпросвещения опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».
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