В Госдуме призвали запретить чиновникам пользоваться WhatsApp

Кроме того, 17 октября газета также писала об аналогичной инициативе Минпросвещения. В минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что от регионов потребовали ограничить использование WhatsApp, Skype и Google Drive и других иностранных сервисов в школах. В качестве замены были предложены «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).