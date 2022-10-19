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Технологии

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям перейти на российские мессенджеры

Ведомости

Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи (ВКС) в пользу российских. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 13 октября. Информацию также подтвердили в ведомстве.

Министерство направило документ руководителям промышленных предприятий. В нем ведомство рекомендует не использовать для работы зарубежные мессенджеры и системы ВКС, в частности Zoom, Skype и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну. 

Предприятиям предложили перейти на российские аналоги, которые состоят в реестре отечественного ПО. В Минпромторге пояснили, что они должны быть установлены как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах сотрудников.

Минпромторг отправку писем подтвердил. «Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности», — пояснили в ведомстве.

Как сообщает газета, в реестре отечественного ПО есть 258 коммуникационных программных продуктов. Речь идет о сервисах «Яндекс.Мессенджер», «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ, «ТамТам», а также «VK мессенджер», который, по словам представителей VK, включен туда в составе решений «ВК Экосистема».

17 октября «Коммерсантъ» писал, что Минпросвещения также потребовало от регионов ограничить использование в школах иностранных сервисов и мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Google Drive. Предполагается, что их заменой могут стать «VK мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

Позже в министерстве опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных