Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям перейти на российские мессенджеры
Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи (ВКС) в пользу российских. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 13 октября. Информацию также подтвердили в ведомстве.
Министерство направило документ руководителям промышленных предприятий. В нем ведомство рекомендует не использовать для работы зарубежные мессенджеры и системы ВКС, в частности Zoom, Skype и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну.
Предприятиям предложили перейти на российские аналоги, которые состоят в реестре отечественного ПО. В Минпромторге пояснили, что они должны быть установлены как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах сотрудников.
Минпромторг отправку писем подтвердил. «Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности», — пояснили в ведомстве.
Как сообщает газета, в реестре отечественного ПО есть 258 коммуникационных программных продуктов. Речь идет о сервисах «Яндекс.Мессенджер», «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ, «ТамТам», а также «VK мессенджер», который, по словам представителей VK, включен туда в составе решений «ВК Экосистема».
17 октября «Коммерсантъ» писал, что Минпросвещения также потребовало от регионов ограничить использование в школах иностранных сервисов и мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Google Drive. Предполагается, что их заменой могут стать «VK мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).
Позже в министерстве опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».
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