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Половина россиян играют в видеоигры со своими детьми

Ведомости

Около 50% родителей играют в видеоигры вместе со своими детьми, следует из результатов исследования игровой площадки VK Play. В опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет по всей России.

По мнению тех, кто играет в видеоигры с детьми, это положительно влияет на их отношения. В частности, 18% респондентов отметили, что игры позволяют узнать больше о собственных детях, для 16% видеоигры — это способ проводить с детьми больше времени. При этом почти 20% родителей играют регулярно. 50% детей сами периодически обращаются к родителям за компанией в видеоиграх.

Для части опрошенных родителей видеоигры являются способом поощрения, такого подхода придерживаются более трети родителей. При этом 16% опрошенных разрешают детям играть в видеоигры за поддержание порядка и дисциплины дома, 10% — покупают детям новые игры за хорошую успеваемость в учебе, а 8% — за чтение и изучение иностранных языков.

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Согласно результатам исследования, в пользе видеоигр уверены 50% родителей. В частности, каждый пятый родитель считает, что это помогает ребенку освоить технологии, еще 14% убеждены в том, что игры позволяют справиться с разными эмоциями, а 12% называют игры хорошим развлечением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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