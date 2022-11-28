Половина россиян играют в видеоигры со своими детьми

По мнению тех, кто играет в видеоигры с детьми, это положительно влияет на их отношения. В частности, 18% респондентов отметили, что игры позволяют узнать больше о собственных детях, для 16% видеоигры — это способ проводить с детьми больше времени. При этом почти 20% родителей играют регулярно. 50% детей сами периодически обращаются к родителям за компанией в видеоиграх.