«Известия»: разработчик видеоигр Electronic Arts полностью ушел из России

В начале марта EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. Помимо этого, с тех пор игры разработчика нельзя купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. С июля игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.