«Известия»: разработчик видеоигр Electronic Arts полностью ушел из России
Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), занимавшаяся разработкой популярных видеоигр Sims и FIFA, полностью ушла с российского рынка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.
«EA больше официально не представлены в России», — сказал собеседник издания.
По информации экс-сотрудника PR-агентства, которое раньше занималось продвижением EA в России, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше. Закрытие представительства в России лишит игроков возможности обратиться в техподдержку в случае возникновения проблем с уже приобретенной игрой, отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.
В начале марта EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. Помимо этого, с тех пор игры разработчика нельзя купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. С июля игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.
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