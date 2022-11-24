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«Известия»: разработчик видеоигр Electronic Arts полностью ушел из России

Ведомости

Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), занимавшаяся разработкой популярных видеоигр Sims и FIFA, полностью ушла с российского рынка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.

«EA больше официально не представлены в России», — сказал собеседник издания. 

По информации экс-сотрудника PR-агентства, которое раньше занималось продвижением EA в России, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше. Закрытие представительства в России лишит игроков возможности обратиться в техподдержку в случае возникновения проблем с уже приобретенной игрой, отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

В начале марта EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. Помимо этого, с тех пор игры разработчика нельзя купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. С июля игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных