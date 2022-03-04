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Electronic Arts приостановила продажу своих видеоигр в России и Белоруссии

Ведомости

Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) приостанавливает продажу своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за военной операции на Украине, сообщила пресс-служба компании. 

«Мы солидарны с народом Украины. Нашей главной заботой является постоянная безопасность тех, кто находится в этом регионе, особенно коллег и партнеров, и мы стремимся понять, как мы могли бы наилучшим образом помочь им в дальнейшем», — говорится в заявлении. Игры нельзя будет купить в российском магазине в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах, добавили в компании.

Ранее EA объявила, что удалит российские команды из своих футбольных и хоккейных симуляторов по аналогичной причине.

Помимо этого международные маркетплейсы игр PlayStation Store и Nintendo отклоняют попытки пользователей оплатить покупки с российских банковских карт. Ранее украинские власти попросили эти платформы покинуть Россию. Как отмечал «Коммерсант», сейчас магазин игр есть в России у MY.GAMES (принадлежит VK), там примерно в 20 раз меньше игр, чем в Steam.

Ранее по теме: Разработчик ПО Cisco прекратил бизнес-операции в России и Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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