Electronic Arts приостановила продажу своих видеоигр в России и Белоруссии
Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) приостанавливает продажу своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за военной операции на Украине, сообщила пресс-служба компании.
«Мы солидарны с народом Украины. Нашей главной заботой является постоянная безопасность тех, кто находится в этом регионе, особенно коллег и партнеров, и мы стремимся понять, как мы могли бы наилучшим образом помочь им в дальнейшем», — говорится в заявлении. Игры нельзя будет купить в российском магазине в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах, добавили в компании.
Ранее EA объявила, что удалит российские команды из своих футбольных и хоккейных симуляторов по аналогичной причине.
Помимо этого международные маркетплейсы игр PlayStation Store и Nintendo отклоняют попытки пользователей оплатить покупки с российских банковских карт. Ранее украинские власти попросили эти платформы покинуть Россию. Как отмечал «Коммерсант», сейчас магазин игр есть в России у MY.GAMES (принадлежит VK), там примерно в 20 раз меньше игр, чем в Steam.