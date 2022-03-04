Electronic Arts приостановила продажу своих видеоигр в России и Белоруссии

«Мы солидарны с народом Украины. Нашей главной заботой является постоянная безопасность тех, кто находится в этом регионе, особенно коллег и партнеров, и мы стремимся понять, как мы могли бы наилучшим образом помочь им в дальнейшем», — говорится в заявлении. Игры нельзя будет купить в российском магазине в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах, добавили в компании.