Разработчик ПО Cisco прекратил бизнес-операции в России и Белоруссии
Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems приостанавливает бизнес-операции в России и Белоруссии из-за боевых действий на Украине. Об этом говорится в письме гендиректора компании Чака Роббинса сотрудникам, с которым ознакомилось издание MarketWatch.
Компания продолжит уделять внимание поддержке своих украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и активизируя свои усилия по защите украинских организаций от киберугроз, заявил Роббинс.
1 марта гендиректор сообщил, что Cisco помогла около четверти своих украинских сотрудников покинуть страну и работает над тем, чтобы поддержать тех, кто решил остаться там.
США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели массированные санкции против России в ответ на проведение военной операции на Украине. Под ограничения попал в том числе экспорт технологической продукции для ряда отраслей российской промышленности. На этом фоне западные технологические компании стали массово сокращать присутствие в России.