Газета
Бизнес

Разработчик ПО Cisco прекратил бизнес-операции в России и Белоруссии

Ведомости

Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems приостанавливает бизнес-операции в России и Белоруссии из-за боевых действий на Украине. Об этом говорится в письме гендиректора компании Чака Роббинса сотрудникам, с которым ознакомилось издание MarketWatch.

Компания продолжит уделять внимание поддержке своих украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и активизируя свои усилия по защите украинских организаций от киберугроз, заявил Роббинс.

1 марта гендиректор сообщил, что Cisco помогла около четверти своих украинских сотрудников покинуть страну и работает над тем, чтобы поддержать тех, кто решил остаться там.

США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели массированные санкции против России в ответ на проведение военной операции на Украине. Под ограничения попал в том числе экспорт технологической продукции для ряда отраслей российской промышленности. На этом фоне западные технологические компании стали массово сокращать присутствие в России.

В сфере разработки программного обеспечения о приостановке деятельности в России объявили SAP, Oracle и Autodesk. Аналогичные меры приняли Apple, Dell, Ericsson, HP, Nokia, а также AMD и Intel.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных