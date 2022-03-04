Разработчик ПО Cisco прекратил бизнес-операции в России и Белоруссии

США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели массированные санкции против России в ответ на проведение военной операции на Украине. Под ограничения попал в том числе экспорт технологической продукции для ряда отраслей российской промышленности. На этом фоне западные технологические компании стали массово сокращать присутствие в России.